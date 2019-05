Varadero tuvo fiesta para el voly cubano

La pareja de Leila Martínez y Maylén Delis conservó su invicto en la temporada regional de Voleibol de Playa, al ganar la cuarta parada, venciendo en la final 2 sets por 0 a las estadounidenses Fonoimoana y Martin.

En las arenas de Varadero también dominaron por el título Sergio González y Luis Enrique Reyes 2 por 0 a los nicaragüenses Mora y López; los también cubanos Karel Peña y Yosvany Carrasco lograron el bronce, al igual que la fórmula de Yanisledy Sánchez y Lidiannys Hecheverría.

