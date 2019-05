Triunfan pugilistas cubanos

El boxeo rubricó éxitos de Damián Arce y Kevin Brown durante la segunda fecha de la Copa Gobernador de San Petersburgo, donde Yoenli Hernández tuvo un revés.

La página de twitter de los organizadores permitió conocer que el minimosca Arce aventajó 5 a 0 por bronce al kazajo Askar Kaizar, y el welter Kevin celebró sin esfuerzos por la no presentación del mongol Byamba-Erdene Otgonsaatar, todavía en preliminares.

La eliminación del novel mediano Yoenli Hernández llegó por la vía del 5-0 en favor del brasileño Herbert Souza.

Este jueves Kevin volverá al encerado para vérselas por medalla con el ruso Tamerlan Hangishiev, y por igual avance repetirá también el astro ligero Lázaro Álvarez, quien tras ganar en la jornada inaugural cruzará golpes con el kazajo Khasen Azizbekov.

