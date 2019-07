Trebejista logra tercera posición

Cartagena de Indias, Colombia. – La cubana Yerisbel Miranda, quedó incluida entre las 4 jugadoras llegadas a 3 puntos en el Torneo Centroamericano y del Caribe Zonal 2.3 de Ajedrez en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

Yerisbel, quien era una de las punteras antes de la cuarta fecha, no pasó de tablas contra la anfitriona Ingris Rivera y ahora con 3, 5 unidades es tercera por desempate luego de que Irene Beatriz aprovechara el triunfo sobre la costarricense Tania Hernández para separarse del grupo e instalarse en la vanguardia sin acompañantes.

Segunda se situó Rivera, mientas como cuarta y quinta se instalaron la costarricense Olga Leticia Gamboa y la jamaicana Rachel Miller tras concretar victorias sobre dos de casa: Ana Milena Oñate y Laura Meli Gómez, en ese orden.

La otra cubana en competencia es la actual reina nacional Oleiny Linares, quien pese a vencer ayer a la colombiana Aura Jaraba quedó en 2, 5 puntos y se ubica en el discreto puesto 10 entre apenas 25 concursantes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.