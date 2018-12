Superó expectativas la natación cubana en este año

La natación cubana rompió los pronósticos de sus propios protagonistas y logró en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en la Copa Mundial en piscina de curso corto excelentes resultados que auguran un futuro feliz.

En noviembre, Elisbet Gámez conquistó el bronce en 800 metros libres, en la séptima parada de la Copa Mundial en piscina de curso corto en Singapur.

La baracoense rompió plusmarcas cubanas en 100, 200, 400 y 800 metros libres y disputó varias finales en Beijing y Tokio, otras paradas del circuito universal.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Armando Barrera fue subcampeón en 100 y 200 metros en el estilo espalda; en tanto, Luis Vega resultó medallista de bronce en 200 metros estilo mariposa y 400 combinados.

