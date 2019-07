Serie Nacional de Béisbol de Cuba, ya tiene ruta

La Habana, Cuba. – El próximo 10 de agostó se iniciará la edición 59 de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, confirmó la dirección de ese deporte, de acuerdo con el calendario oficial.

La campaña mantendrá para el juego inaugural el tradicional choque entre campeones y subtitulares, ahora tuneros y villaclareños, los primeros como locales; la primera fase terminará el 7 de octubre, del 13 al 17 se celebrarán los duelos de comodines, y después se llamarán los refuerzos.

El 19 y 20 de octubre llegará la jornada para las Estrellas, y una semana después la segunda fase de la Serie que finalizará el 24 de diciembre sin freno, a pesar del torneo Premier Doce, lo que afectará a varios equipos.

El 27 de diciembre se escogerán los últimos refuerzos rumbo a la postemporada que iniciará el 4 de enero, y debe finalizar antes del 23.

