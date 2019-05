Sancti Spíritus y Camagüey a la final del nacional de boxeo

Los equipos de Sancti Spíritus y Camagüey estarán en la etapa final de la Serie Nacional de Boxeo, al culminar en la primera y segunda posición de la clasificatoria de la zona central.

Un total de 405 puntos acumularon los anfitriones camagüeyanos en la ronda de clasificación, mientras que los espirituanos finalizaron a 24 de los líderes, seguidos de las escuadras de Cienfuegos, Villa Clara, y Ciego de Ávila.

Robinson Poll Díaz, jefe técnico del conjunto agramontino, señaló que luego de realizarse la selección de los refuerzos, estos se incorporarán a la preparación con vistas a retener la corona obtenida en la edición anterior de la Serie Nacional.

Justo Díaz Castro, principal mentor de los púgiles de Sancti Spíritus, refirió que luego de lograda la clasificación para la gran final, las aspiraciones se dirigen a posicionarse en el podio de honor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.