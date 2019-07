Saltadores cubanos destacan en Liga del Diamante

El cubano Juan Miguel Echevarría ganó la octava parada de la Liga del Diamante de Atletismo con sede en Lausana, Suiza, donde su compañera Liadagmis Povea logró un excelente tercer lugar.

Juan Miguel mantuvo su techo de la temporada y venció en el Salto Largo con registro de 8 metros y 32 centímetros, escoltado por el griego Tentoglou y el sudafricano Manyonga.

En la cuarta plaza finalizó el jamaicano Tajay Gayle, con 8, 13 metros, uno de los hombres que retará al cubano en los Juegos Panamericanos, donde se espera un gran duelo frente el estadounidense Jeff Henderson, líder del ranking anual.

En Lausana destacó también Liadagmis Povea, tercera en el Triple Salto pero con su mejor registro personal, 14, 77 metros, detrás de la colombiana Caterine Ibargüen y la venezolana Yulimar Rojas, dando una magnífica previa de los Panamericanos.

