Ruperto Herrera recibió Orden Olímpica en Lausana

La Habana, Cuba. – En un breve comunicado, el Comité Olímpico Internacional (COI) informó sobre la entrega formal de la Orden Olímpica a seis destacadas figuras del deporte internacional, entre ellas al otrora baloncestista Ruperto Herrera, actual secretario general del Comité Olímpico Cubano (COC).

La nota sobre lo sucedido en Lausana, sede del COI, justificó el otorgamiento del premio «en reconocimiento a su excelente servicio al mundo del deporte a lo largo de sus carreras».

Además merecieron el galardón en esta ocasión los fallecidos integrantes del COI Patrick Baumann y Nat Indrapana, así como los ex integrantes de ese organismo Sam Ramsamy, Barry Maister y Richard Peterkin.

Antes de partir a la sede de la 134 Sesión del COI, Herrera ratificó a JIT que recibiría el premio como un reconocimiento a Cuba y su deporte revolucionario.

Tomado de Jit

