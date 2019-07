Rumbo a Lima

Las selecciones cubanas de tenis de mesa participarán en fuertes torneos durante los Juegos Panamericanos de Lima, no obstante han establecido el propósito de ganar dos medallas de bronce.

Las opciones seguras de premios no existen en una lid frente a las potentes escuadras de Brasil y Estados Unidos junto a otro quinteto de planteles con buen nivel, ante los cuales se presentarán Andy Pereira, Jorge Moisés Campos, Liván Martínez, además de Daniela Fonzeca, Idalys Lovet y Lizdainet Rodríguez.

El equipo masculino, junto al doble mixto de Jorge Moisés y Daniela, parecen tener las mejores opciones de llegar al podio, aunque también enseñan potencial la dupla masculina del propio Jorge Moisés con Andy Pereira.

Los representantes cubanos del tenis de mesa entrenan por estos días en China, donde afinan sus reflejos y tácticas para aumentar una cosecha de 20 medallas en la historia de los Panamericanos.

