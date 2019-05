Remeros cubanos en finales a de Copa Mundial de Plovdiv

Las duplas de Cuba de Carlos Ajete-Jesús Rodríguez y Aimeé Hernández-Yariulvis Cobas avanzaron a las finales A de la Copa Mundial de Remo de Plovdiv, Bulgaria, en las modalidades de doble sin timonel y doble par, categorías pesadas, respectivamente.

Ajete y Rodríguez lograron el boleto para la discusión de las medallas en la jornada de este domingo, al cruzar la línea de meta de la repesca en el segundo lugar, seguidos por los serbios Igor Djeric y Viktor Pivac.

El tercer peldaño fue para los chinos Xuman Cheng y Pengpeng Cai quienes pasaron a la final B; Hernández y Cobas clasificaron para la final A, al ubicarse también segundas en la repesca, detrás de las belarusas Tasiana Kumovich y Kristsina Staraselets.

En el tercer y cuarto escaños concluyeron las chinas Hairong Zhang y Qinyue Hun y las húngaras Vivien Preil y Zoltana en ese orden, que también discutirán preseas.

