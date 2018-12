Próximamente Copa del Mundo de florete

Cuba estará representada por 6 esgrimistas en la Copa del Mundo de florete, categoría juvenil, que se celebrará en el coliseo de la Ciudad Deportiva, de esta capital, los días 15 y 16 próximos.

Arays Cordero y Nerson Ariel Suárez, integrantes de la selección nacional, son los encargados de liderar los equipos cubanos en uno y otro sexo, según refleja la edición digital de la publicación deportiva JIT.

