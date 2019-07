Paratletas de Cuba competirán en varias especialidades

La Habana, Cuba. – La delegación cubana a los VI Juegos Parapanamericanos de Lima, contará con alrededor de 60 atletas, informó Osmany Esquivel, miembro de la Asociación Nacional del Ciego.

Esquivel indicó que los no videntes participarán en atletismo, judo y natación, mientras que los de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, estarán en taekwondo, bádminton, tenis de mesa, pesas y tenis en sillas de ruedas.

Apuntó que el abanderamiento se efectuará el próximo día 20 en el Memorial José Martí, a las 7 y 30 de la mañana, mientras que la salida para Perú será el 10 de agosto.

Los abanderados al evento son Omara Durand, por la ANCI, y Lorenzo Castillo, de la ACLIFIM, destacados deportistas en sus respectivas actividades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.