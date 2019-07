Otro oro y el ascenso en el medallero

Por: José Leandro Garbey Castillo

Lima, Perú. – La dupla representante de Cuba en el C-2-500 metros femenino del canotaje, integrada por Mayvihanet Borges y Katherin Nuevo, en el evento Panamericano de Lima concedió a la delegación nacional el quinto título en el certamen regional.

Con cromo de 1 minuto, 56 segundos y 661 centésimas, las antillanas aventajaron a sus similares de Chile y Canadá, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

