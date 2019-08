Oro de Yaimé Pérez en lanzamiento del disco

Lima, Perú. – La delegación cubana sumó este martes una medalla de oro en los Juegos Panamericanos, y amanece en el séptimo lugar del medallero con 15 cetros, 12 subtítulos y 13 bronces.

Yaimé Pérez brindó una corona esperada, de las más seguras en los pronósticos, aunque en una sufrida lid del Lanzamiento del Disco, ganada en el último envío a una rival brasileña, y además logró récord panamericano de 66,58 metros.

Yaimé tuvo una competencia distante de sus mejores marcas, pero cumplió, no así Denia Caballero, sublíder en el ranking mundial, que se mostró descoordinada y terminó fuera del podio.

En otras notas, el discóbolo Jorge Fernández se ubicó cuarto; Adriana Rodríguez sexta en el Salto largo; Zuriam Hechevarría avanzó a la final de los 400 metros con vallas logrando record personal, y Rose Mary Almanza ganó su carrera eliminatoria en los 800.

Las polistas ganaron a Perú y finalizaron segundas en su grupo, mientras que los hombres avanzaron de terceros al caer frente a Canadá; en la Natación lo más destacado llegó con la novena plaza de Luis Vega en los 200 mariposa.

Aymara Tablada mostró potencial en el Sable con ajustado revés en Cuartos de final, mientras que Humberto Aguilera no cumplió pronósticos y cedió en Octavos de final; las mujeres del Hockey disputarán la séptima plaza tras caer frente a las mexicanas.

En la Pelota Vasca ganaron 4 de las 6 modalidades en acción, en el Ráquetbol se despidieron Maykel Moyet y Enier Chacón en Cuartos de final, al igual que Idalys Lovet en el Tenis de mesa.

En Remo accedieron 4 embarcaciones a sus finales A y Ángel Fournier a semifinales, mientras que en Vela siguieron las modestas actuaciones, excepto la dupla mixta de Nélido Manso y su hija Iris, casi asegurados para la regata final.

La delegación cubana participará en 9 de los 16 deportes activos hoy en los Juegos Panamericanos de Lima; 6 de ellos con disputa de medallas.

Inicia la Lucha, y los especialistas del estilo grecorromano buscarán agrandar las cifras doradas de Cuba; se presentarán Ismael Borrero, Luis Orta, Gabriel Rosillo, Daniel Gregorich y Yosvany Peña.

En el Atletismo también hay opciones de coronas, pues Juan Miguel Hechevarría competirá en el Salto Largo acompañado por Maykel Massó, mientras que Rose Mary Almanza tiene un duro reto en la carrera por las medallas de los 800 metros.

Muy difícil es la misión para Leonel Suárez y Briander Rivero en el cierre del Decatlón; a la par inicia el Hepatlón con la participación de Yorgelis Rodríguez y Adriana Rodríguez, mientras que Roxana Gómez y Yoandys Lescay intentarán acceder a finales en los 400 metros planos.

Las experimentadas espadachines Yamirka Rodríguez y Ceily Mendoza batallarán hoy por medallas, lo mismo que los hermanos Hansel y Harold Rodríguez en el Sable.

Rodarán con ambición de premios Arlenis Sierra, Jeidy Pradera y Pedro Portuondo en la Contrarreloj del ciclismo; a la par inicia el Tiro con Arco donde los cubanos buscarán clasificaciones individuales y acceder a las disputas de medallas por equipos.

Ángel Fournier estará en semifinales del Remo, donde competirán en eliminatorias otras 7 embarcaciones; en la Natación intentarán acceder a la disputa de medallas Elisbet Gámes y Armando Barrera, un sueño también para Andrea Becali, Lázaro Vergara y Lorena González.

En la Pelota Vasca actuarán en semifinales Dariel Leyva en la Mano Individual, así como Yasmary Medina y Leyanis Castillo entre las Duplas del Frontenis; y volverán las regatas eliminatorias de la Vela.

Era creíble, pero no quería aceptarlo. Las dos mejores discóbolas del mundo este año no aseguraban el oro para Cuba en los Juegos, faltaba un solo intento y era extrema la tensión, la ansiedad.

Por mi cabeza jamás pasó que no podía lograrlo, expresó Yaimé Pérez, la heroína, la ganadora, la que en su último disparo impuso récord panamericano. Un envío que durante unos segundos hizo olvidar el frío de varios presentes en el Estadio Atlético de La Videna, y el calor a muchos en Cuba.

Me concentré muy bien en ese último tiro, declaró Yaimé: he tenido una buena temporada y con varios envíos mejores que con el que se estaba ganando.

Así lo logró, convencida de su calidad, distante de su tope, pero con la valentía suficiente para borrar la amenaza y escalar a lo más alto del podio. Así de sencillo. Por eso Yaimé es hoy la protagonista de estas líneas.

