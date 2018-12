Nadadora cubana sueña con las Olimpiadas de Tokio

Elisbet Gámez, principal nadadora cubana en el último lustro, quien lidera el equipo nacional en la edición XIV del Campeonato Mundial en piscinas de curso corto en China, aspira a participar en las Olimpiadas de Tokio.

Hago cuanto mis entrenadores indican para llegar a mis segundos Juegos Olímpicos en perfectas condiciones, es un sueño al que le pongo muchos deseos y esfuerzos, enfatizó.

En noviembre, Gámez conquistó el bronce en 800 metros libres en la séptima parada de la Copa Mundial en piscina de curso corto, en Singapur, tras disputar varias finales en Beijing y Tokio, otras paradas del circuito universal.

La atleta agregó que continuará en los eventos habituales de 50, 100, 200, 400 y 800 metros libres, aunque en 50 metros no compite hace meses, ya que se trata de velocidad pura y ella es de medio fondo.

