Mijaín López rumbo a Lima

A más de 100 asciende la cifra de atletas medallistas olímpicos que competirán en Lima en los Décimo Octavos Juegos Panamericanos, y entre las grandes atracciones sobresale por su impresionante palmarés, el luchador cubano del estilo grecorromano Mijaín López.

Leyenda viva del deporte en Cuba y el mundo, Mijaín encabeza la lista de las grandes figuras que prestigiarán la cita continental, una relación que fue dada a conocer por los organizadores.

El destacado gladiador de la isla, llega a este certamen avalado por sus tres medallas de oro en lides bajo los cinco aros, y cinco títulos en Campeonatos Mundiales, además, en su cosecha resaltan preseas doradas en justas multideportivas del continente.

En Lima mi meta no puede ser otra que conquistar el oro, y en busca de ese resultado la preparación ha marchado sin contratiempos, declaró recientemente el grequista oriundo de la provincia de Pinar del Río.

