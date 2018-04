Matanzas y Santiago de Cuba logran coronas en Nacional de Judo

La Habana, Cuba.- Este lunes se desarrolló la segunda jornada del Campeonato Nacional de Judo para el sector masculino, con cetros para el matancero Magdiel Estrada en los 73 kilogramos, y el avileño Jorge Martínez en los 81.

Estrada dominó al guantanamero Maikel Mackenzie por tres penalizaciones, mientras que se ubicaron en las terceras plazas el combativo Ahmed Viamonte, de La Habana, y el habilidoso Randish Hernández, de Sancti Spíritus.

En los 81 kilos, Jorge Martínez dominó al capitalino Yaser Baeza, y se apoderaron de los metales bronceados Raidel Marén, de Santiago de Cuba, y José Sotomayor, de Matanzas.

Junto a Santiago y Ciego de Ávila, Holguín y Artemisa, son las provincias que poseen títulos tras dos jornadas del Nacional de Judo con escenario en La Habana, lid que este martes cerrará el evento individual con acciones en cuatro categorías.

