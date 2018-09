Luchadoras cubanas a la cúspide

Tras coronarse en el Campeonato Nacional de Lucha, las libristas Lianna Montero, de los 57 kilogramos, y Yudaris Sánchez, de los 68, anhelan obtener una presea en el Mundial de la disciplina que acogerá Budapest, Hungría, en octubre venidero.

Montero, subcampeona universal juvenil en Tampere, el pasado año, aseguró que para la cita en la capital húngara lucirá sus mejores armas en el colchón, con vistas a dejar una buena huella en su incursión en un evento del orbe para mayores.

Confiada en la búsqueda del triunfo, la recientemente campeona centrocaribeña en Barranquilla, Colombia, mantiene una alta expectativa para los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú.

Así lo manifestó igualmente su compañera de equipo, Yudaris Sánchez, titular en los Centrocaribeños de la urbe colombiana y dueña del metal plateado en el certamen mundial para jóvenes en Finlandia.

