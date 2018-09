Todo listo para la carrera-caminata dedicada a los CDR

La Habana, Cuba. – El soporte técnico, el equipo de voluntarios y todo el aseguramiento necesario, se encuentra listo para la Carrera Caminata que se efectuará el próximo sábado 22 de septiembre en ocasión del Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Así informó la dirección general del proyecto Marabana – Maracuba, cuyo evento está dedicado al IX Congreso de los CDR y al Aniversario 58 de la fundación de la mayor organización de masas de la Isla.

El maratón se realizará de forma simultánea en las provincias, municipios y núcleos poblacionales rurales y de montaña de todo el país, mientras la arrancada se dará a las 10:00 de la mañana a través de Radio Reloj.

La Carrera Caminata dedicada al Congreso de los CDR tendrá salida y meta en la capital desde el Museo de la Revolución, con el circuito: calle Monserrate, Avenida de los Estudiantes, Prado, Neptuno, Prado y hasta Refugio.

