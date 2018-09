Leyendas del deporte cubano rendirán homenaje a juegos Olímpicos de México

Enrique Figuerola, Alberto Juantorena y Mijaín López destacan entre los deportistas que portarán el día 8 una réplica de la antorcha de los Juegos de México, en homenaje a los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Latinoamérica.

Los organizadores declararon que los preparativos finales para conmemorar la efeméride marchan según lo previsto y a las 11 de la mañana del venidero sábado se realizará la ceremonia de encendido de la llama olímpica en el Museo de la Revolución.

Después, la antorcha será portada por 68 deportistas del ayer y el presente hasta el Muelle de La Habana, desde donde partirá hacia Veracruz en el buque escuela Cuauhtémoc.

En la relación de convocados se incluyen 37 atletas que defendieron los colores de Cuba en la cita estival organizada por México hace 50 años, además de glorias deportivas que aún siguen en activo.

