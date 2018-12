Las Tunas primer clasificado a los play off

La Habana, Cuba. – Con otra remontada y en un juego de mucha ofensiva, Las Tunas dominó a Holguín 8 carreras por 7, y completó la barrida a sus vecinos, quienes tienen muy remotas opciones de avanzar a la postemporada en la Serie Nacional de Béisbol.

Mejores son las de Industriales, verdugo de Ciego de Ávila 4 anotaciones por 3, para ubicarse a dos triunfos de superar a los avileños en la clasificación; Frank Luis Medina fabricó el éxito con labor completa.

Un distante pero atractivo duelo se extenderá, el de la segunda plaza entre los espirituanos y los villaclareños, igualados tras la victoria de los Azucareros 6 carreras por 2 guiados por Freddy Asiel Álvarez desde la lomita.

Yeniet Pérez y César Prieto conectaron jonrones, el refuerzo cienfueguero para quebrar un racha improductiva y ganar créditos en su nominación para Novato del Año.

