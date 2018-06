Las Tunas obliga un quinto juego en Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Las Tunas derrotó 1 carrera por 0 a Isla de la Juventud, y obligó a jugar un quinto duelo para definir al monarca de la Serie Nacional de Béisbol Sub 23 años.

La carrera del triunfo para los Leñadores llegó a la altura del 11 inning, impulsada por el cuarto bate y tercera base Denis Peña, quien se fue de 5-2.

Fueron los lanzadores relevistas los encargados de definir el duelo, ganado por Rodolfo Díaz, quien así signó su noveno éxito de la justa, mientras el apagafuegos Raúl Guilarte, líder del torneo con 17 salvamentos, no se pudo hacer justicia y permitió la única carrera del encuentro.

Guilarte se encargó del box en el 9 capítulo, como rescate del abridor Yainel Zayas y cargó con la derrota; el campeón de la serie nacional Sub 23 años se conocerá este sábado luego de jugar La Isla y Las Tunas el quinto y decisivo partido.

