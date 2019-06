La Habana en carrera por el mundo

La Habana se sumó a la Carrera 24:1, con la cual la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, IAAF, puso al mundo en movimiento.

El recordista del salto de altura Javier Sotomayor como capitán de la convocatoria, el bicampeón olímpico Alberto Juantorena, y la voleibolista Yumilka Ruiz, fueron ingredientes añadidos a la celebración de la carrera, que recorrió la céntrica arteria del Paseo del Prado y parte del Malecón.

Estamos satisfechos, contentos de estar aquí y ser parte de toda esta alegría, de festejar de esta manera el aniversario 500 de nuestra capital, la capital de todos los cubanos, aseguró Juantorena desde su condición de presidente de la Federación Cubana de Atletismo y vicetitular de la IAAF.

