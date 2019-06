Judocas cubanos hacia Quito con la mira en Lima

La selección masculina de judo de Cuba viaja hacia Ecuador, para participar este fin de semana en el Open de Quito, con el objetivo de continuar su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima.

Bajo la pupila de Julio Alderete, estarán los 7 hombres inscritos para la cita multideportiva, del 26 de julio al 11 de agosto próximos, liderados por Iván Silva, subcampeón mundial de Bakú, y segundo y tercero de los ranking olímpico y del orbe.

Junto a Silva, primero del listado continental, competirán Roberto Almenares, Osniel Solís, Magdiel Estrada, Jorge Martínez, Liester Cardona y Andy Granda, además será una buena oportunidad de fogueo, ya que los organizadores anunciaron a 101 atletas.

El propósito del judo cubano en Lima es conseguir 13 medallas, distribuidas en 4 de oro, 2 de plata y 7 de bronce, así como también un quinto lugar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.