Jorge Grau y Laina Pérez, protagonistas en Lima

Lima, Perú. – Jorge Grau repite hoy como protagonista de estas líneas, ahora en compañía de Layna Pérez, campeones, este lunes, en el torneo de equipos mixtos en la Pistola de Aire a 10 metros.

La risueña Layna declaró que fue muy difícil el tramo final de competencia, pero siempre buscaron la mayor concentración; Grau lo reiteró, para él ya es habitual mantener controladas las expectativas, y la meta es trabajar igual que en los entrenamientos.

En su habitual tono de sobriedad Grau reflejó orgullo por triunfar en una prueba frente a rivales de gran nivel; ante un señalamiento hacia los Juegos Olímpicos, Layna expresó que están creciendo como equipo mixto y que todo puede suceder.

Ambos aprovecharon para saludar a familiares y amigos, con énfasis, Grau en su natal Guantánamo, y Layna en Jagüey Grande; territorios que sin duda viven jornadas de mucho regocijo deportivo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.