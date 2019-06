Iniciará Cuba nueva serie en Liga Can-Am

Las Águilas de Tres Ríos pasaron la escoba a Cuba en la más reciente subserie de la Liga Can-Am de Béisbol, por tercera vez en la jornada dominical, y en estos momentos la selección de Anglada acumula 4 triunfos y 5 reveses.

Mañana martes Cuba comienza otra serie de tres choques, su penúltima en la justa, contra el elenco estadounidense Rockland Boulders, en el Palisades Credit Union Park, de Pomona, Nueva York.

