Inicia torneo de judo en China

El cubano Osniel Solís tendrá un inicio difícil este sábado en la división de los 66 kilogramos, durante la primera jornada del torneo máster en Guangzhou, China, último evento del año del Judo World Tour.

Para el domingo tendrán oportunidades los otros tres cubanos asistentes, a decir, Kaliema Antomarchi, Idalys Ortiz e Iván Silva, como parte de una competición que acoge a la mayoría de los primeros 16 ubicados en el ranking de cada clase.

