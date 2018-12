Industriales y Ciego de Ávila siguen la batalla

La Habana, Cuba. – Los conjuntos de Industriales y Ciego de Ávila triunfaron ante sus rivales de turno y mantienen la porfía por la cuarta plaza a la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol cuando está en su recta final.

Con Yandi Molina desde la lomita y oportuna ofensiva liderada por Juan Carlos Torriente, Industriales dispuso de Sancti Spíritus 11 carreras por 5, mientras Ciego de Ávila se impuso ante Holguín con abultado marcador de 15 anotaciones por 4.

En un partido donde los lanzadores de Villa Clara llevaron la peor parte, el inspirado Las Tunas supero a los del centro con pizarra de 10 carreras por una, con una joya de picheo del refuerzo camagüeyano Dariel Góngora, quien permitió solo 4 imparables.

Después de estos resultados Las Tunas sigue en la punta, seguida por Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Industriales y el sotanero Holguín.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.