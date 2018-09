Industriales ante Villa Clara lo mejor a partir de hoy

El duelo Industriales-Villa Clara, que acogerá el estadio Latinoamericano, colmará las mayores expectativas, al iniciarse las novenas subseries de la Serie Nacional de Béisbol.

En el renglón ofensivo, los Leones de Rey Vicente Anglada marchan seguidos por Artemisa y Holguín, mientras Guantánamo y La Isla se ubican detrás de Villa Clara en las labores monticulares.

La grama del Coloso del Cerro exhibirá, entre otros, al jardinero capitalino Stayler Hernández, líder de los bateadores con promedio de 480 y primero en carreras impulsadas, con quien deberán estar muy atentos los lanzadores rivales.

Villa Clara muestra cota de 15 victorias y siete derrotas, para compartir la cima de la tabla de posiciones con Ciego de Ávila, en tanto Industriales, tras perder dos juegos en la pasada subserie ante Holguín, cayó a la cuarta plaza por detrás de Artemisa.

