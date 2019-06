Incorporan a Ayala a equipo cubano en Liga CanAm

Camagüey, Cuba. – En una decisión de última hora, el jugador de cuadro de los equipos camagüeyanos Alexander Ayala fue incorporado al equipo cubano que participa en la Liga de Béisbol CanAm y donde la escuadra que dirige Rey Vicente Anglada acumula 4 victorias e igual cantidad de derrotas.

Ayala quien se encontraba de descanso en su ciudad de residencia, recibió la orientación de viajar a Canadá, confirmó al periódico Adelante, Mario Núñez Caballero, director provincial de Deportes en Camagüey, quien dijo que el atleta deberá viajar en breve para sumarse al conjunto cubano.

El jugador de cuadro de los equipos camagüeyanos es conocido en la Liga CanAm, donde cumplió un contrato con el equipo Águilas de Trois Rivieres, ocasión donde promedio para average de bateo de 320, con 116 imparables y 47 carreras empujadas para el plato.

El equipo cubano que participa en la Liga CanAm lo integran atletas que se preparan con vista a los Panamericanos de Lima, competencia donde Cuba aspira a conquistar el título continental.

