Habaneros y pinareños reposan como líderes del voleibol

Hoy la jornada marca descanso para las 8 selecciones participantes en el Campeonato Nacional Masculino de Voleibol, con escenario en Santiago de Cuba.

El equipo de La Habana venció 3 sets por 1 al de Sancti Spíritus para continuar en la cima con 18 puntos, vanguardia que comparte con los pinareños, verdugos este lunes de los guantanameros 3 por 1.

Luego de un mal inicio los campeones de Villa Clara fabricaron su segundo triunfo, ahora 3 parciales por 1 frente al elenco de Artemisa, para subir al tercer lugar, y sus rivales descendieron al cuarto puesto.

Durante la cuarta jornada, los matanceros también mostraron potencial, y escalaron hasta la quinta plaza del Campeonato Nacional de Voleibol gracias al dominio frente a los santiagueros en 4 sets de partido.

