Granmenses recuperan trono del softbol cubano

La selección de Granma dominó hoy a la de Villa Clara 6 carreras por 1, para ganar el Campeonato Nacional Femenino de Softbol por decimoquinta vez en la historia.

Las orientales concretaron su favoritismo con Yilian Tornés sobre la lomita, la mejor lanzadora del torneo; en el ataque de las ganadoras sobresalió Liannelis Zayas con par de jits, uno de ellos triple, y 3 carreras impulsadas.

Afectada por errores defensivos de las anteriores monarcas, Anamalia González cargó con el revés, la misma que minutos antes guiara a las anfitrionas villaclareñas hasta la final, luego de dominar al plantel de Guantánamo en el nocao de 11 anotaciones por 1.

En ese partido la propia Anamalia lideró la ofensiva de las anaranjadas con 3 indiscutibles, escoltada por Alianna de Armas, Betsy García y Rosangela Jardines, todas con par de inatrapables.

