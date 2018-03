Glorias del deporte votan por Cuba

El multi campeón de salto de altura Javier Sotomayor dijo al ejercer el voto este domingo de comicios generales que como buen cubano es un deber votar y desde muy temprano, porque este es el compromiso con nuestra Revolución, con Raúl y con Fidel.

Estamos aquí para dar el sí por Cuba. Esta es la mejor manera de demostrar que estamos de acuerdo con nuestro sistema que tanto nos ha dado y con el que estamos agradecidos”, destacó Yipsi Moreno, tricampeona en el lanzamiento del martillo.

La destacada atleta Ana Fidelia Quirot expresó que esta es la oportunidad de votar por el legado del Comandante en Jefe y las conquistas de la Revolución.

Para nuestro deporte este proceso electoral reviste gran importancia porque gracias a esta gran Revolución se creó nuestro Instituto de Deporte, Educación Física y Recreacón, INDER, y hemos podido lograr grandes hazañas en el mundo, precisó Ana Fidelia.

