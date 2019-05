Gimnasia cubana rumbo a Lima sin Manrique Larduet

Los principales gimnastas cubanos efectúan una base de preparación en Costa Rica, rumbo a los cercanos Juegos Panamericanos de Lima 2019, certamen en el que Randy Lerú sustituirá a Manrique Larduet, principal cubano en el acrobático deporte.

Lerú, tomará entonces el liderazgo del equipo, aunque en estos Juegos Panamericanos puede notarse la ausencia de Larduet, uno de los cubanos capaces de sumar varias medallas en citas múltiples.

En la actual base de entrenamiento en Costa Rica también se alistan Rafael Rosendi, Yordanis Guerra, Alejandro Cruz, Huber Godoy y Arián Vergara.

Además, por las féminas se prepara Marcia Vidiaux, granmense de 19 años, múltiple medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.