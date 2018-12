Federación Cubana de Béisbol: “Siempre estaremos abiertos a los atletas que formamos”

La Habana, Cuba. – El presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), Higinio Vélez, ofreció una conferencia de prensa para ampliar la información sobre el histórico acuerdo logrado entre la organización que dirige y las Grandes Ligas (MLB) estadounidenses.

El que fuera director del equipo Cuba subcampeón en el I Clásico Mundial, estuvo acompañado de dos glorias del deporte nacional y miembros del Comité Ejecutivo de la FCB: Rodolfo Puente y Omar Linares.

A continuación, un amplio resumen de las declaraciones de Vélez y de sus respuestas a las preguntas de la prensa nacional e internacional que estuvo presente esta tarde en el estadio Latinoamericano.

Permisos: Esto es un convenio entre organizaciones no gubernamentales que han obtenido el permiso del Gobierno de los Estados Unidos con una licencia, obtenida a través de la OFAC, para que sea posible el pago a los atletas y a la Federación Cubana.

Tasa de libaración y salario del pelotero: El club, al contratar al jugador, pagará una tasa de liberación a la FCB por concepto de formación, por el dinero y tiempo invertido en preparar al atleta. Este monto no afecta en nada al pago del jugador, quien recibirá su salario íntegro.

Momento trascendental: Es un día muy emotivo para nosotros, queremos transmitirles a los jugadores y a todo el pueblo que ha llegado un momento trascendental para nuestro deporte. Desde hace muchos años el béisbol cubano estaba siendo desangrado, viendo afectado su campeonato y los resultados del país en campeonatos internacionales. Si sacamos de cualquier campeonato del área 300 jugadores en tres años, obviamente su calidad deportiva descendería abruptamente.

Fin al tráfico de personas: A los familiares de los peloteros cubanos queremos decirles que estén tranquilos, porque este es el camino legal y seguro que siempre hemos soñado para que sus hijos sean contratados en cualquier liga perteneciente a la MLB. Ya los peloteros cubanos no tendrán que ser parte de algo denigrante como el tráfico de personas, no tendrán porqué abandonar la Isla ilegalmente y correr riesgos en terceros países en manos de gente inescrupulosa que viven del sudor de esos atletas, del esfuerzo previo de sus entrenadores y del dinero que se invierte en Cuba para formarlos.

Contratos en campeonatos de la región: Los torneos del Caribe también pertenecen a las Grandes Ligas, por lo tanto nuestros atletas no podían ser contratados; pero a partir de ahora esas opciones también están abiertas.

Reconocimiento a la calidad del béisbol cubano: Estamos también ante un reconocimiento al béisbol cubano, al talento de nuestros peloteros. Independientemente de los resultados en la actualidad, el deporte nacional tiene una calidad histórica. El acuerdo nos alegra y nos estimula a trabajar mejor en el futuro.

Acuerdo único de su tipo en América: El carácter histórico del convenio lo remarca el hecho de que en el mundo solo se habían logrado acuerdos similares con tres torneos asiáticos: Japón, Corea del Sur y China Taipéi. Cuba es el primer país de América que tendrá un contrato como este con las Grandes Ligas.

Fondos para potenciar el béisbol cubano: El dinero recibido por la FCB –que repito, no afecta en nada al salario del deportista– se empleará en el desarrollo del béisbol en Cuba, especialmente en promover el talento en la base.

Problemas a resolver: El acuerdo mira hacia el futuro. Hoy estamos llenos de regocijo, pero tenemos muchos problemas que resolver internamente, debemos proteger a nuestros jugadores, cuidar nuestro campeonato porque la Serie Nacional será el espectáculo fundamental para el que trabajaremos.

Vida normal: Los peloteros cuando finalicen sus contratos podrán regresar a jugar en Cuba. Igualmente, podrán visitar su país cada vez que lo deseen, viajar con su familia, etc.

Más de tres años negociando: Tenemos que agradecerle a un grupo de especialistas que durante más de tres años han estado trabajando de forma muy silenciosa, defendiendo nuestros principios y manteniendo una discreción total para que el convenio pudiera lograrse. Este acuerdo se firmado en igualdad de condiciones y de respeto mutuo.

Requisitos: Para que el jugador sea contratado por un club perteneciente a las Grandes Ligas debe haber jugado al menos seis Series Nacionales y tener como mínimo 25 años. De lo contrario, si incumple uno de esos dos requerimientos, el contrato puede llevarse a cabo, pero el atleta iría como amateur y tendría un tope salarial que afectaría sus ganancias.

¿Este acuerdo abre las puertas para la conformación de un equipo Cuba unificado para disputar torneos internacionales?

Este es un acuerdo que mira hacia futuro, en el mismo se incluyen los peloteros que a partir de este momento serán firmados por clubes extranjeros mediante la Federación Cubana de Béisbol. El convenio no mira hacia atrás. Los jugadores que ya están en otras ligas no pertenecen a la FCB.

No obstante, se les permite en un futuro regresar, jugar en Cuba y representar al país en cualquier momento, siempre que tengan el permiso de sus clubes.

El tema del equipo unificado, para los jugadores que ya juegan fuera de la nación, depende de otros fenómenos como son las normas internacionales, la Ley Migratoria y las organizaciones migratorias de Cuba y Estados Unidos.

¿Cómo se prevé el proceso de contratación de los peloteros cubanos?

Sobre esto tenemos alguna experiencia, porque desde algunos años hemos contratado peloteros en ligas foráneas de Asia, Canadá y Europa. Sin embargo, este proceso debemos organizarlo para darle la posibilidad a los scout de que observen el campeonato nacional y visiten los estadios. Aunque no para hablar con los jugadores, porque se llegó al acuerdo de que cuando un equipo de Grandes Ligas quiera contratar a un pelotero tiene derecho a observarlo, pero debe dirigirse a la organización de la MLB para manifestar su interés y a través de esa organización llega el pedido a la FCB, que es la que toma la decisión final sobre liberar al atleta.

¿Cuál es el plan de desarrollo que tiene Cuba a partir de este acuerdo?

Hay que ser cuidadosos para evitar que con esta apertura se vayan la mayoría de los jugadores y el campeonato se afecte demasiado. Cada año, la FCB liberará una cantidad aún no definida de jugadores. Es necesario aclarar que quienes cometan indisciplinas y estén bajo sanción no podrán ser contratados hasta cumplir con las mismas.

¿Los peloteros tendrán agentes extranjeros o solo cubanos?

Llevamos muchos años jugando pelota amateur, por lo tanto la intención futura es preparar en Cuba a un grupo de representantes. Para ello solicitamos ayuda al Sindicado de Jugadores y a la MLB. La intención es que los beisbolistas tengan la opción de contratar a un agente cubano, aunque también pueden tener un representante extranjero, siempre que lo apruebe la FCB.

¿Los jugadores que actualmente están en ligas foráneas y que no abandonaron delegaciones de equipos Cuba, pueden regresar al país y reincorporarse?

El contrato funciona a partir de este momento para los jugadores que pertenecen a la FCB. Si en algún momento, los peloteros contratados de manera independiente en otras ligas desean reinsertarse en nuestro béisbol, tienen la posibilidad de hacerlo. Ejemplo de ello es que hoy tenemos 34 jugadores en la 58 Serie Nacional que pasaron por ese proceso de reincorporación. Y estoy convencido que el próximo año habrá el doble o el triple de esa cifra. Siempre estaremos abiertos a los atletas que formamos nosotros y que nuestro pueblo quiere tanto. Pero repito, el acuerdo entra en vigor a partir de este momento para los atletas que están en Cuba y son representados por la FCB.

