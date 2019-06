Estadio Victoria de Girón podría convertirse en el mejor iluminado en Cuba

De concretarse la colocación de 160 nuevas luminarias Led en el estadio Victoria de Girón, en Matanzas, el parque beisbolero se convertiría en el mejor iluminado en Cuba.

Entre las ventajas de la luminosidad destaca la posibilidad de transmitir por televisión en formato 4 K, superior al de Alta Definición utilizado actualmente en el país.

Se conoció además que ya se sustituyeron las estructuras de soporte en 6 de las 10 torres de iluminación y las restantes fueron renovadas años atrás, por lo que solo resta esperar por las luminarias de importación.

El estadio Victoria de Girón, inaugurado por el líder de la Revolución Fidel Castro Ruz, fue escenario de innumerables marcas del béisbol nacional, entre las más señaladas los mil y 2 mil hits bateados por Wilfredo Sánchez y los 400 jonrones de Lázaro Junco.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.