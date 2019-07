Equipo Cuba de Sóftbol recibe insignia nacional

El equipo masculino de softbol que intervendrá en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, fue abanderado en Ciego de Ávila y sus integrantes recibieron el gallardete de listos y la bandera cubana en el Activo de la Dignidad.

En el parque José Martí, firmaron el libro entregado por el capitán del seleccionado Yesander Rodríguez a Ángel Alonso Hernández, subdirector de la Escuela Superior de Formación de Atletas Giraldo Córdova Cardín y los estelares Alaín Román y Reinier Vera rindieron homenaje al Héroe Nacional cubano con una ofrenda floral en nombre del conjunto.

Cuba irá a estos Juegos con más de 300 competidores, con destaque cuantitativo para los deportes de equipo, y modalidades individuales.

El objetivo es superar la actuación del 2015 en Toronto, Canadá, donde descendieron a la cuarta plaza tras ubicarse durante ediciones anteriores en primeras posiciones.

