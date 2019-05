El boxeo pudiera no mostrar los guantes en Tokio

El Comité Olímpico Internacional recomendó retirar la organización del torneo de boxeo de los Juegos de Tokio-2020 a la Federación Internacional de Boxeo, debido a los graves problemas internos de ese organismo.

En reunión de su Comité Ejecutivo, el ente deportivo mundial apostó por mantener ese deporte en el programa de la capital japonesa, aunque la medida de la suspensión debe ser aprobada como una formalidad en el próximo mes de junio.

El Comité Olímpico Internacional emitió un comunicado tras la sesión de este miércoles, en el cual recomienda mantener el boxeo en el programa de deportes de Tokio-2020, y la suspensión del reconocimiento de la Federación Internacional de Boxeo.

La decisión fue motivada por un informe de una comisión de investigación sobre los problemas de gobernanza, financieros, de ética, de lucha contra el dopaje y de arbitraje, existentes en su seno.

