Duplas cubanas con buen paso en torneo de bádminton en Guatemala

Con buen paso se mantienen las duplas cubanas en la V edición del Torneo Internacional de bádminton que acoge Guatemala, donde clasificaron 3 parejas a la ronda de cuartos de final.

En esa competencia que concluirá el próximo domingo, el primer dúo de Cuba en salir airoso fue el integrado por Osleni Guerrero y Leodannis Martínez, quienes se impusieron en cerrado duelo a los canadienses Jonathan Bing y Antonio Li.

Luego de ese éxito los raquetistas de la nación caribeña serán rivales este viernes de William Cabrera y Nelson Javier, de República Dominicana, en busca de un boleto a las semifinales de la prueba de dobles para hombres.

También intentarán lograr ese objetivo, pero en la modalidad de dobles femeninos, Taymara Oropesa y Yeily Mari Ortiz, que rivalizarán con las dominicanas Nairoby Jiménez y Bermary Altagracia.

