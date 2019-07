Dupla playera cubana se despide del Mundial de Hamburgo

La dupla de Cuba de Sergio González-Luis Enrique Reyes se despidió del Campeonato Mundial de Hamburgo, Alemania, al perder en dos sets ante el dúo anfitrión de Jonathan Erdmann-Sven Winter, en partido de cierre de la fase de grupos.

Los cubanos cayeron con parciales de 19-21 y 20-22, su tercer revés consecutivo, resultado con el que terminaron en el cuarto y último lugar del apartado A.

Este lunes también se despidieron del mundial las cubanas Leila Martínez y Maylen Delís, quienes finalizaron en el cuarto y último escaño del apartado F, Martínez y Delís cerraron con tres derrotas, la segunda por no presentación ante las chinas.

El objetivo de la participación de las duplas de Cuba en el torneo mundialista era continuar la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, previstos para efectuarse del 26 de julio al 11 de agosto próximo.

