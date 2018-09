Domadores de Cuba, a la carga en la Ciudad Deportiva

La selección nacional de boxeadores Domadores de Cuba celebrará un tope amistoso frente a 2 equipos de Rusia en la ciudad de Volgogrado este jueves y viernes, informaron este martes medios deportivos de la isla.

Los cubanos aprovecharán estos enfrentamientos como fogueo de cara al duelo que los enfrentará a los Lobos de Astaná, de Kazajistán, en la gran final de la VIII Serie Mundial de Boxeo, que se disputará a finales de este mes en China.

El equipo lo integran Damián Arce en 49 kilogramos; Jorge Luis Griñán, 52; Osvel Caballero, 56; Osley Iglesias, 75; y Jorge Moirán, quien intervendrá si hay empate 5 a 5 y el enfrentamiento deba decidirse con pelea extra en 64 kilos.

La escuadra también incluye a Lázaro lvarez, Andy Cruz, Roniel Iglesias, Julio César La Cruz, Erislandy Savón, y el supercompleto José Angel Larduet.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.