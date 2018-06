Disputarán Industriales y Pinar del Río el trono en Copa de Fútbol Sala

Los elencos Industriales y Pinar del Río clasificaron este viernes a la final de la Copa Gelabert de Fútbol Sala; en el caso de los vueltabajeros fue mediante 6 por 3 a los granmenses.

En el partido más tenso de la fecha los Industriales igualaron a uno con otro elenco de la capital, La Habana, monarca del pasado año, a quienes vencieron 2 por 0 en los penales.

En la disputa de los lugares del 5 al 8 Olimpiakos dominó 7 por 1 al Vasco Navarro, mientras los Juveniles pasaron 8 a 2 sobre la Isla de la Juventud. En ese último juego Iduán Martínez marcó tres goles para igualar en el liderazgo con el pinareño Rulens Aliño, ambos con 6.

Resultados 29 de junio

Olimpiakos 7—1 Vasco Navarro

Juveniles 8—2 Isla de la Juventud

Pinar del Río 6—3 Granma

Industriales 1—1 La Habana (penales 2—0)

Calendario del 30 de junio

Por el Séptimo lugar

– Isla de la Juventud vs Vasco Navarro (2:00 PM)

Por el Quinto lugar

– Juveniles vs Olimpiakos (3:00 PM)

Discusión Medalla de Bronce

– Granma vs La Habana (4:00 PM)

Discusión Medalla de Oro

– Pinar del Río vs Industriales (5:00 PM)

