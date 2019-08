Díaz-Canel felicita a discóbola cubana por su oro en Lima

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, felicitó a la discóbola cubana Yaimé Pérez por su presea dorada en los Juegos Panamericanos, que acoge Lima, capital de Perú.

En la red social twitter Díaz-Canel expresó: Yaimé Pérez, corazón, talento, compromiso, valor, fuerza y medalla de oro. Felicidades campeona. transmitiéndo así su alegría por el éxito de la representante de Cuba en el lanzamiento del disco.

Además, en relación a la atleta santiaguera, el mandatario de la nación caribeña agregó: Una campeona de estirpe mambisa. Récord Panamericano.

Pérez, monarca de la cita centrocaribeña de Barranquilla, la Liga del Diamante y la Copa Continental, todos esos eventos durante 2018, demostró en la final de esa prueba estar en forma, estado que la mantiene como líder de la clasificación mundial en la presente temporada.

