Delegación cubana siempre por más en los Juegos Panamericanos

Yaimé Pérez es en la actualidad líder del ranking mundial de la especialidad, y titular de la Liga del Diamante y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018.

Otro de los atractivos de la undécima jornada en la ciudad peruana será la apertura del torneo de remo, con la presentación en rondas eliminatorias de figuras como Ángel Fournier y Yariulvis Cobas, junto a Adrián Oquendo y Aimé Hernández.

La selección femenina de hockey sobre césped, titular de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del pasado año, se enfrentará a la de Uruguay por la discusión de los puestos del 5 al 8, en el terreno del Complejo Deportivo Villa María del Triunfo.

