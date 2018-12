Debutan dos favoritos en el Playa Girón de Boxeo

La presente edición del Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón continuará en la sala Rafael Fortún de Camagüey, donde está programado el estreno de los estelares pinareños y campeones mundiales Roniel Iglesias y Lázaro Álvarez.

Roniel, también titular olímpico, hará su primera incursión en la división de 69 kilogramos frente al villaclareño y bronce Mundial juvenil, Isamy Mesa, mientras que Álvarez tendrá como rival al peso ligero guantanamero David Serra.

El prestigioso torneo descorrió sus cortinas este sábado con una doble cartelera de más de 30 pleitos, entre estos el exitoso debut del guantanamero Arlen López y del yumurino Osley Iglesias, quienes pudieran protagonizar una esperada revancha en los pesos medianos.

En cuanto a la lucha por equipos, el elenco del anfitrión y monarca defensor ganó tres combates, al igual que los representantes del Guaso.

