Cubanos siguen compitiendo en Lima

Lima, Perú. – La delegación cubana ganó, este martes, 3 medallas de plata y 2 de bronce, para amanecer en el séptimo lugar del medallero en los Juegos Panamericanos, con 5 coronas, 8 subtítulos y 7 premios bronceados.

El Pentatlón Moderno cerró su mejor actuación histórica remarcando el ascenso a la élite continental, gracias a la plata alcanzada por la multimedalista Leidy Laura Moya junto a José Ricardo Figueroa en el evento mixto.

Luis Manuel Lauret brindó color a las pesas cubanas en la despedida de ese deporte, cuando logró el subcampeonato en la categoría de más de 109 kilogramos; y plateado fue el regreso de la gimnasta Yesenia Ferrera a podios continentales, segunda en el Caballo de salto.

Aportaron bronces el equipo femenino de balonmano, superior frente a Estados Unidos; así como la canoísta Mayvihanet Borges, y Damián Arce, único boxeador que no accedió a finales.

Puños de élite, avances y ponches

El Boxeo logró presencia de 9 atletas en las disputas de cetros, para acercarse a la meta precompetencia de 7 coronas, que impulsarían a Cuba en el medallero durante jueves y viernes.

El equipo masculino de softbol dominó a Venezuela 3 carreras por cero y se aseguró en la lucha hacia el podio; mientras que los hombres del hockey debutaron victoriosos frente a Trinidad y Tobago 3 goles por 2.

En el Bádminton accedieron a Cuartos de final Osleni Guerrero, Taymara Oropesa, la dupla de ambos, así como la de Osleni con Leodannis Martínez, y la de Taymara con Yeily Ortiz; las mujeres del voly de playa finalizaron cuartas, y se despidieron los representantes del Tenis.

Pero el mayor dolor de estos juegos, insuperable para Cuba, fue la inconcebible y precoz despedida del equipo de béisbol, víctima de Canadá 8 anotaciones por 6, y ahora en el ojo de un huracán que no azota únicamente a los uniformados.

Citas cubanas en la agenda de Lima

Cuba vivirá hoy una de sus jornadas menos dinámica en todo el calendario de los Juegos, con participación en 9 deportes entre los 15 activos en la fecha.

Sólo la Gimnasia Artística puede brindar alguna medalla; competirán Randy Lerút y Alejandro de la Cruz en Caballo de salto, Ariam Vergara en Barras paralelas, y Huber Godoy en Barra fija; además estarán en finales las chicas de la Natación Artística.

El plantel masculino de softbol enfrenta a México en duelo por el bronce que da acceso a la semifinal; mientras que tirarán por acceder a las series por medallas los pistoleros Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez; y las chicas del Hockey se miden con las uruguayas.

Debutarán los balonmanistas con una cita trascendental frente a los chilenos, al igual que los voleibolistas ante al equipo de Argentina, y también de allí son los rivales para la despedida del equipo de béisbol.

La alarma con el último out

Impotencia; ese es el sentimiento común para cada cubano seguidor del béisbol; algunos lo expresarán dolidos, otros en burla o con etcéteras, pero a nadie debe dejar de estremecerle el ADN esta última decepción.

La pelota no estará en la disputa de medallas panamericanas; puede existir un error, también se acepta un revés, pero no tantos; no basta que el rendimiento mejore cuando la imagen sigue tensa; no cuando se encadenan tantas derrotas.

Pueden barajarse los directores, pueden emigrar cientos de peloteros, eso daña el pronóstico hacia un Clásico Mundial, ¿pero qué explica las derrotas en Perú frente a rivales de menor calificación profesional que varios de los uniformados antillanos?

Ya sé de muchos reclamos, de sentencias depresivas y también de respaldos con inercia de optimismo; la alarma está prendida hace rato en el béisbol cubano, y ya se está pasando de decibeles.