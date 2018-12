Cubano lidera Memorial de ajedrez

El cubano Carlos Daniel Albornoz llegó a 5, 5 puntos, y se mantuvo como líder único en el Memorial Carlos Torre de ajedrez, que hoy tendrá sus rondas 7 y 8 en la ciudad mexicana de Mérida.

El jovencito antillano pactó tablas la víspera con el ucraniano Andrey Baryshpolets, y ahora supera por media raya a un grupo de 6 hombres, entre los que se incluye su propio rival, y los también cubanos Yasser Quesada, Yuri González y Lelys Martínez.

