Cubanas por mantener su invicto en Torneo premundial de balonmano

La selección femenina cubana de balonmano intentará mantener su invicto en el Torneo Norteamericano y del Caribe, con sede en México, lid que les asegurará el boleto al Campeonato Mundial.

Luego de superar a la selección de Groenlandia el pasado miércoles, y a Canadá en su primera presentación, el elenco de Cuba jugará contra su similar de Estados Unidos en busca de un tercer éxito que las reafirme como líderes del grupo B.

Las representantes de la nación caribeña cuentan en ese torneo premundial con el liderazgo de Eyatne Rizo, Yunisleidis Camejo, Lisandra Lussón, Lorena Téllez y Gleinys Reyes, todas contratadas en ligas de España y Francia.

Para las dirigidas por Jorge Coll, ese certamen será una excelente oportunidad de fogueo con vistas a los próximos Juegos Panamericanos de Lima, a celebrase en los meses de julio y agosto próximos.

