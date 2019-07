Cuba, una fórmula de campeones

Lima, Perú. – La dupla del multimedallista Serguey Torres con el potente Fernando Dayán Jorge, brindó hoy a Cuba la segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

Al cierre de la jornada en la Albúfera Medio Mundo, Serguey y Fernando abrieron a un altísimo ritmo de paletadas que frustró a los más duros rivales, los brasileños; para recuperar el dominio cubano en la Canoa biplaza.

Los también subcampeones mundiales encabezaron el show antillano; antes, en las regatas eliminatorias, el propio Fernando clasificó a la final de la Canoa monoplaza, que se realizará el lunes, y donde también pretende subir a lo más alto del podio.

También avanzaron directo a finales Fidel Vargas en el kilómetro del Kayak, y además junto a Robert Benítez en el Biplaza, en ambos casos con opciones de medallas, mientras que lo hizo Yurisleidy Muñoz a través del repechaje en el Kayak a 500 metros.

