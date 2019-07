Cuba sigue invicta en boxeo panamericano

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – Los 6 pugilistas cubanos que vieron acción en el cartel de esta tarde obtuvieron su clasificación a la final en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, confirmando una vez más, que el boxeo es el buque insignia del deporte patrio.

Yosvany Veitía, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Julio César La Cruz, Erislandi Savón y Dainier Peró, fueron los victoriosos en sus respectivos combates, y certificaron su presencia en las finales de mañana.

Casi todos los combates estuvieron ampliamente dominados por los cubanos, quizás el más reñido fue el celebrado por el peso completo Dainier Peró, quien en el último asalto sufrió un conteo de protección que hizo peligrar su pase a la siguiente ronda.

Para el cartel de la noche, tendrán acción en semifinales los 4 pugilistas restantes, quienes tratarán de continuar el paso perfecto de nuestra delegación en la disciplina.

